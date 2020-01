Auto ibride ed elettriche: le più vendute del 2019

UNRAE, l'associazione che riunisce i rappresentanti di autoveicoli esteri ha pubblicato i dati 2019 delle vendite di vetture elettriche e ibride.

Nel nostro Paese le immatricolazioni hanno registrato un aumento del 111% per le auto elettriche, per un totale di 10.566 vetture vendute, e + 33% per le ibride (Mild-Hybrid, Full Hybrid e Plug-In) per complessive 116.327 auto.

Ibride: la classifica 2019

In cima alla classifica delle ibride più vendute c'è la Yaris di Toyota, brand che occupa anche le altre posizioni del podio con i modelli C-HR e RAV4:

1. Toyota Yaris

2. Toyota C-HR

3. Toyota RAV4

4. Toyota Corolla

5. Range Rover Evoque

6. Suzuki Ignis

7. Audi A6

8. Kia Niro

9. Suzuki Swift

10. Lexus UX

Elettriche: la classifica 2019

La classifica delle auto elettriche vede al primo posto la citycar Smart ForTwo, seguita dalla Zoe di Renault e dalla Tesla Model 3:

1. Smart ForTwo

2. Renault Zoe

3. Tesla Model 3

4. Nissan Leaf

5. Smart ForFour

6. BMW i3

7. Hyundai Kona

8. Tesla Model S

9. Tesla Model X

10. Jaguar i-Pace

