Capodichino sempre più leader nel mercato della manutenzione aerei con Atitech

Atitech con sede a Napoli - spiega un comunicato - può ormai essere considerata la più grande MRO (impresa per la manutenzione di aeromobili) indipendente d'Europa: è in grado, infatti, di ospitare nello stesso sito, nell'Aeroporto Internazionale di Capodichino, 20 aerei in manutenzione e tenerne altri 15 posizionati nelle aree esterne.

30 anni di attività compiuti nel 2019, ricavi in crescita del 40% nell'ultimo anno, commesse italiane ed estere in forte aumento, Atitech ha appena sottoscritto a Dublino un accordo con CDB Aviation per lo sviluppo di un rapporto commerciale che inizierà a partire da marzo prossimo: CDB Aviation, fra le prime società di leasing aerei al mondo, ha infatti scelto Atitech per la manutenzione di due Airbus A330-300.