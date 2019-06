Scooter: i migliori 125 sul mercato

Gli scooter con cilindrata di 125cc sono mezzi versatili e pratici. Possono essere guidati anche dai minorenni con più di 16 anni in possesso della patente A1.

Il mercato offre modelli per tutte le tasche e per tutte le esigenze: look elegante o sportivo, soprattutto, i 125 hanno prezzi contenuti che li rendono ecisamente abbordabili e consumi ridotti. Vediamo quali sono i migliori :

Honda SH125i

L'Honda SH125i è decisamente uno dei modelli più amati anche a Napoli: ruote alte da 1.6” e un ampio vano sottosella, dotato di presa 12V ed in grado di ospitare un casco integrale, ha potenza di 12 CV. Particolarmente utile la funzione Start&Stop disinseribile dal manubrio, attraverso l'apposito pulsante. Completano la dotazione luci full LED, ammortizzatori regolabili e ABS di serie. Fa circa 40 chilometri con un litro. Costa 3.490 euro, inclusi parabrezza e bauletto.

Vespa Primavera 125 IGET

Da sempre un must-have, a qualsiasi età e per qualsiasi esigenza, la Vespa, nella versione 125 IGET ABS ha cerchi da 12”, l’illuminazione LED anteriore e posteriore,bike finder ed comando di apertura sella a distanza di serie. Il motore i-jet è raffreddato ad aria con distribuzione a 3 valvole in grado di erogare 8 kW, equivalenti a quasi 11 CV con una coppia di 10,7 Nm. Fa circa 43 Km a litro. Prezzo a partire da 4.400 euro.

Piaggio Liberty 125 ABS

Adorato dai giovani, diffusissimo per le strade della nostra città, il Piaggio Liberty 125 ABS è sicuramente uno scooter che vanta grande successo: circa un milione le unità vendute dal suo lancio. Dotato di retroscudo protetto da serratura e sottosella in grado di alloggiare un casco jet con visiera, ha ruote alte (16” (l'anteriore) e 14” (la posteriore). Molto leggero - pesa solo 106 KG - ha un propulsore raffreddato ad aria con potenza di 11 cv (8 kW dichiarati), 10,7 Nm di coppia. Dichiara consumi pari a 40 km a litro. Prezzo: euro 2.390.

Peugeot Tweet 125

Il Peugeot Tweet 125 è il low cost per eccellenza, anche per i ridotti consumi. Ruote alte, entrambe da 16 pollici, design accattivante e moderno, pratico e facile da guidare, ha un vano sottosella in grado di alloggiare un casco jet con visiera e pedane passeggero ripiegabili. Il motore raffreddato ad aria ha una potenza massima di 10,2 cv e 9,2 Nm di coppia. Dichiara un consumo di 35,7 km/litro. , Prezzo: 2.240 euro con parabrezza e bauletto inclusi.

