Car wrapping: come rendere la tua auto un capolavoro di stile e originalità senza vernice

Se sogni un'auto con la carrozzeria interamente personalizzata, ma non vuoi o non puoi spendere cifre da capogiro in manodopera specializzata e vernici, il car wrapping - letteralmente "involucro per auto" è quello che fa per te: si tratta di speciali pellicole di nuovissima generazione, adesive e termoformabili, che si applicano sulla carrozzeria dell’auto per realizzare look originali ed esclusivi con nuances ed effetti difficili se non impossibili da ottenere con la verniciatura classica come, ad esempio, il carbon look o l'effetto pelle. Non solo: a differenza dei costosissimi decori in vernice, il car wrapping può essere rimosso in qualsiasi momento senza che ne resti traccia o sia necessario riverniciare tutta la vettura.

Le pellicole per il car wrapping, oltre a rendere il veicolo unico ed originale, hanno anche una efficace funzione di protezione contro agenti atmosferici, graffi accidentali, detriti o sostanze che rovinano o macchiano in maniera indelebile come resine o escrementi di animali.

E un vero must è il wrapping a pendant con il porta cellulare o l'apparecchio per swapare. Con le pellicole, inoltre, possono essere decorati anche scrivanie, mobili e qualsiasi altra cosa suggerisca la fantasia, comprese roulotte, rimorchi e le murate esterne delle barche.

Car wrapping: come realizzarlo

Se non sei un mago del fai da te o un vero artista, per un risultato davvero all'altezza delle aspettative meglio far applicare le pellicole da personale specializzato. Eventuali ammaccature o danni alla carrozzeria, inoltre, potrebbero determinare asimmetrie, imperfezioni o sbavature. Se poi la tua vettura è stata riverniciata di recente, è consigliabile attendere almeno sei mesi prima di procedere al car wrapping: se non perfettamente asciutta, infatti, la vernice potrebbe "intrappolare" la pellicola con un vero e proprio effetto colla.

Ricorda che il car wrapping può essere utilizzato anche solo per proteggere la carrozzeria: sul mercato, infatti, esistono pellicole completamente trasparenti ed estremamente resistenti in grado di proteggere la carrozzeria da agenti atmosferici, polvere, ghiaia, graffi e danni, utilissime ad esempio sui fuoristrada.

Car wrapping: lavaggio auto

Per una maggior durata del rivestimento adesivo, la vettura andrebbe lavata a mano: lance, in particolare quelle ad alta temperatura, e rulli potrebbero infatti danneggiare irrimediabilmente la pellicola. Da evitare anche lunghe esposizioni al Sole.

Car wrapping: prezzo

Il costo del wrapping varia a seconda del modello di automobile, dei tempi di lavorazione e del materiale utilizzato: in generale per un car wrapping parziale - ad esempio per il tetto di un’utilitaria - il costo si aggira sui 350 euro. Un car wrapping totale può, invece, superare i 2.000 euro.

