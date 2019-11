Tute da moto: 4 modelli che vi faranno impazzire

Con il casco e la giacca, per i motociclisti la tuta è un accessorio fondamentale per aumentare la penetrazione aerodinamica e conferire un maggiore comfort di guida ma soprattutto per garantire più sicurezza.

Ecco la nostra selezione dei migliori modelli, scelti in base alle performances di resistenza e protezione in caso di caduta. Dotate di apposite protezioni per spalle, gomiti, ginocchia e fianchi, dal look accattivante e stylish, disponibile in diverse colorazioni, le tute sono realizzate soprattutto in pelle e, ovviamente, possono essere utilizzate non solo su strada ma anche in pista.

Dainese Laguna Seca D1

Dainese è sicuramente uno dei brand più noti del settore: il modello Laguna Seca prende il nome dal celebre tracciato americano ed è disponibile in due diverse colorazioni. Tuta professionale in tessuto elasticizzato e pelle bovina è dotata di gobba - nata alla fine fegli anni '80 serve a conferire al driver una forma aerodinamica per fendere meglio l'aria e sfruttare al massimo la velocità nei rettilinei - e protezioni di ultima generazione, con inserti in alluminio sulle spalle, sui gomiti e sulle ginocchia.

Alpinestars GP Plus

La tuta Alpinestars GP Plus vanta design e tecnologie derivate dal mondo delle corse: stile aggressivo, è disponibile in varie colorazioni ed è tutta realizzata in pelle "pieno fiore" di alta qualità da 1,3 mm. Ha protezioni esterne Alpinestars Dynamic Friction Shield (DFS) su ginocchia e spalle, con coppe stampate a iniezione e un'imbottitura in gommapiuma a doppio strato. Comoda e resistente è dotata anche di protezioni interne certificate e removibili.

Berik Race-X

La Berik Race-X, una tuta da moto in pelle bovina di alta qualità (1,1-1,3 mm) parzialmente traforata per una migliore ventilazione. Ha protezioni esterne su spalle, gomiti e ginocchia, gobba e tasca di protezione per il petto.

Dainese Assen

Concludiamo la nostra rassegna con un altro modello di Dainese: si tratta di una racing monopezzo entry-level con gobba aerodinamica disponibile in diverse colorazioni. Look aggressivo e design accattivante, è realizzata in pelle bovina Tutu, con inserti elasticizzati. E' dotata di inserti in alluminio sulle spalle e fodera removibile NanoFeel.

