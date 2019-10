I migliori teli coprimoto: caratteristiche e prezzi

Con casco e bauletto il telo coprimoto è un accessorio a dir poco utilissimo per chi a Napoli utilizza le due ruote. Il telo, infatti, protegge moto e scooter non solo dalle intemperie, smog, polvere e sporco di vario genere ma anche dall'umidità.

Esistono infatti due diverse tipologie di teli: da esterno o da interno. I primi sono, ovviamente, più resistenti e progettati per resistere a pioggia, grandine e ai raggi UV oltre che dotati nella maggior parte dei casi di ganci capaci di resistere al vento e di elementi di protezione per le ruote.

I teli da interni, invece, possono essere in cotone, per ambienti asciutti, e in tessuto traspirante per garage o comunque locali con un elevato tasso di umidità.

Lihao

Il telo coprimoto impermeabile di Lihao è un modello resistente, realizzato in poliestere, con dimensioni di 245x105x125 cm. E' quindi adatto alla maggior parte di motociclette e scooter. Oltre che da pioggia e neve, protegge anche da polvere, graffi, corrosione e raggi UV. E' dotato di fibbia e occhielli antivento e accessoriato di pratica borsa per conservarlo.

Ghb



Il telo di Ghb, realizzato è realizzato in poliestere taffetà. Ha dimensioni elevate (265 x 105 x 125 cm) ed è provvisto di cinghia che impedisce al vento di sollevarlo o farlo volare via. Impermeabile, si trova in vendita in versione bicolore, in nero e rosso. E' facile da trasportare e da riporre grazie alla borsa in dotazione.

Oxford

L'Oxford è un modello da interno, disponibile in 6 diversi colori ed in 8 differenti taglie: ottimo per proteggere moto e scooter all’interno di garage o box, è dotato di un morbido rivestimento antigraffio ed è traspirante, per ridurre la condensa, con design senza cuciture.

Izuku

Il telo coprimoto di Izuku è realizzato in poliestere taffeta, morbido e resistente, ed è in grado di proteggere moto e scooter da temperature estreme (-20 a +50°), polvere, sole, neve, graffi e corrosione. Praticissimo e comodo l'occhiello nella parte anteriore, e dotato di elastici e lacci antivento.

