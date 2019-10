Maxi naked: perché sono "giuste" per la città

Derivate dalle supersportive - che non fanno assolutamente rimpiangere agli amanti del genere - le maxi naked si prestano ad un utilizzo versatile, in pista come su autostrada oppure in città come la nostra, dove risultano molto più godibili delle carenate, grazie anche alla seduta non affaticante.

Le maxi naked sono moto dallo stile moderno e aggressivo, con prestazioni elevatissime e potenza anche superiore ai 200 CV, in grado di superare i 300 Km/h, di peso contenuto ed avanzati sistemi elettronici studiati per regolare la risposta del motore e l’intervento del controllo di trazione oltre che dell’ABS e altro ancora.

Ecco la nostra selezione dei migliori modelli del 2019



Aprilia Tuono V4 1100 Factory

L’Aprilia Tuono V4 1100 Factory è la naked più esclusiva della casa italiana. Vanta un raffinato sistema di sospensioni elettroniche semiattive di Öhlins ed un’evoluta piattaforma inerziale che regola parametri come funzionamento dell’ABS, controllo di trazione, controllo di impennata, risposta al gas, launch control. Il telaio perimetrale è in alluminio ed il potente V4 da 1.077 cc è capace di erogare 175 Cv a 11.000 giri, con 121 Nm di coppia. L’Aprilia Tuono V4 1100 Factory è in vendita al prezzo consigliato di 18.990 euro.

Ducati Streetfighter V4

La nuovissima Ducati Streetfighter V4 è una naked dalle forme moderne ed aggressive, con raffinate soluzioni aerodinamiche ed un motore da 1.103 cc in grado di sprigionare 208 cavalli a 12.500 giri. I prezzi partono da 19.990 euro per la versione standard, e 22.990 euro per la più sportiva Streetfighter S: il debutto sul mercato è previsto per il prossimo marzo.

Honda CB1000R Neo Sports Café

La Honda CB1000R Neo Sports Café, compatta e muscolosa, ha uno stile inconfondibile: sospensioni Showa, motore 4 cilindri da 998 cc dotato di acceleratore elettronico con 4 Riding Mode, potenza di 145 Cv e coppia di 104 Nm. E' in vendita a 13.790 euro.

MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro

La MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro è un modello davvero esclusivo e dalle prestazioni elevatissime. Si tratta infatti della naked più veloce al mondo, con una velocità massima di 312 km/h, spinta da un 4 cilindri da 998 cc con 212 Cv ed una coppia di 115 Nm. Raffinatissimo il design, con cerchi in fibra di carbonio. Prezzo a partire da 42.990 euro.

