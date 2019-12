Pioggia, allagamenti e dissesti: ecco 4 Fuoristrada 4x4 perfetti per ogni situazione

Se Suv compatti, elettrici e modelli sportivi non ti sembrano abbastanza per affrontare in questi giorni le strade di Napoli e provincia ecco per te i migliori fuoristrada presenti sul mercato. Si tratta di modelli 4x4, belli, agili, dotati della più moderna tecnologia e con confortevoli abitacoli. Soprattutto, vetture equipaggiate con trazione integrale, robuste sospensioni e protezioni per la carrozzeria quindi in grado di affrontare strade di qualsiasi condizione: dalle mulattiere di montagna ai terreni fangosi. Mezzi, insomma, capaci di dominare il vero offroad

Suzuki Jimny

Il Suzuki Jimny è un fuoristrada compatto arrivato ora alla quarta generazione. E' nato, infatti, negli anni ‘70. Carrozzeria squadrata, trazione 4x4 inseribile manualmente, marce ridotte, cambio automatico o manuale e telaio a traliccio, ha motorizzazione a benzina da 1,5 litri e sospensioni ad assale rigido con 3 punti di ancoraggio, per migliorare il grip sui terreni accidentati.

Land Rover Defender

Il Land Rover Defender è uno dei fuoristrada più noti sul mercato, ora proposto in versione completamente rinnovata, dalle linee moderne e decisamente accattivanti. Vanta l’avanzata tecnologia Terrain Response per la guida in fuoristrada ed è dotato di trazione integrale permanente, due ampi display per strumentazione ed infotainment e numerosi accessori che consentono di personalizzarne il look. La variante ibrida plug-in sarà in vendita dal 2020.

Mercedes Classe G

La Mercedes Classe G è una vera icona, con design inconfondibile e linee mantenute nella sostanza identiche a quelle della prima serie del 1979, e le più avanzate soluzioni tecniche ed elettroniche, costantemente aggiornate. Da evidenziare , in particolare, il cambio automatico a 9 marce e i sistemi di assistenza alla guida. Gli interni hanno una raffinata piattaforma di infotainment e confortevoli sedili con camere d'aria gonfiabili.

Jeep Wrangler

Anche il Jeep Wrangler vanta una lunga storia: discende infatti dalla "Willys" utilizzata durante la Seconda Guerra Mondiale. Il 4x4 è disponibile in tre varianti dal look inconfondibile, con cambio automatico di serie a 8 marce, ottimizzato per il fuoristrada. Due le motorizzazioni disponibili: il 2,2 litri Mjt da 200 cavalli e il 2.0 turbobenzina da 272 CV.

Accessori auto: i prodotti più venduti sul web

Caricabatteria smartphone per accendisigari

Aspirapolvere per Auto

Diffusore profumo per Auto

Kit di Primo Soccorso di 90 Pezzi