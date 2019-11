Quali sono i migliori bauletti per scooter

I bauletti posteriori sono un accessorio a dir poco importante per chi a Napoli utilizza lo scooter per gli spostamenti: fondamentale in caso di pioggia, il bauletto diventa infatti indispensabile per trasportare senza problema qualsiasi cosa, dalle borse della spesa allo zaino a un casco di riserva senza intaccare la capacità del vano sottosella.

Ecco una selezione dei migliori modelli per tutte le tasche, dotati di poggiaschiena, dall’elevata capacità, resistenti e facili da installare

Tresko

Da Tresko arriva un bauletto con la capacità di 24 litri, in grado di trasportare fino a 5kg di carico. Dotato di piastra di supporto universale, che consente un montaggio veloce, si adatta a qualunque portapacchi. E' realizzato in robusta plastica nera, dotato di maniglia e con dimensioni esterne di 37 x 28,5 x 33 cm.

Scopri di più su Amazon.it a 33 euro

Kappa

Il modello K30Ndi Kappa è dotato di pratica maniglia, facile da montare e fornito con un sistema di sgancio rapido. Capacità interna di 30 litri, portata fino a 3KG, con la possibilità di ospitare un casco integrale, il K30 viene proposto con piastra + kit universale.

Scopri di più su Amazon.it a 43 euro

XTRM

XTRM propone un bauletto in grado di ospitare due caschi integrali, capacità di 43 litri, finitura in argento, dotato di piastra di montaggio universale. Con dimensioni 55 x 40 x 32 cm, ha sistema di sblocco rapido.

Scopri di più su Amazon.it a 51 euro

A-Pro

Da A-Pro arriva un bauletto disponibile nelle finiture nera o bianca, con dimensioni di 58x42x32 cm per una capacità di ben 48 litri. Realizzato in plastica ad alta resistenza e fornito di piastra di montaggio universale, ha serratura di sicurezza con 2 chiavi fornite in dotazione insieme allo schienale in gomma.

Scopri di più su Amazon.it a 53 euro

Givi

Dimensioni di 300 x 400 x 410 mm, un volume di 30 litri ed una capacità di carico che arriva a 5 chili, il bauletto di Givi nero goffrato con catadiottri fumè è dotato di sistema di aggancio Monolock, fornito di piastra e kit universale con la possibilità di ospitare un casco integrale.

Scopri di più su Amazon.it a 49 euro

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!

Gallery