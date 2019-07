Le 4 app che ogni automobilista dovrebbe avere sullo smartphone

Gli store di Google e Apple propongono tantissime app per la gestione dell'auto tramite smartphone: dai navigatori satellitari ai software per la rilevazione dei guasti e la manutenzione dell'auto, alle utility per trovare parcheggio o il distributore di carburante più economico nelle vicinanze. Ecco la nostra selezione delle 4 migliori:

1) Google Maps

La celebre app gratuita per la navigazione satellitare, disponibile anche su iPhone, con gli anni è diventata sempre più ricca di funzionalità, compresi suggerimenti su ristoranti, bar e altri luoghi pubblici, in qualsiasi parte del mondo. Attualmente include le mappe di oltre 220 Paesi (anche offline), e le informazioni su autovelox e traffico in tempo reale. E' utile anche per chi si muove a piedi e/o con i mezzi pubblici con all’interno.

2) Drivvo

Si tratta di una app gratuita, di rapido e facile utilizzo, dedicata alla gestione dell'auto, dal controllo dei rifornimenti ai servizi di manutenzione.Consente inoltre di generare report e impostare promemoria per eventi importanti connessi al veicolo. Un’app utile per controllare i costi giornalieri, le spese di lavoro o anche per gestire al meglio un viaggio con la famiglia.

3) Trova la mia auto

Trova la mia auto è una app semplice e gratuita che consente di salvare la posizione GPS del luogo in cui si è parcheggiata l'auto per ritrovarla senza problemi. Consente anche di condividere la posizione con altri dispositivi o inviarla a parenti e amici via sms, Whatsapp, email e tutti i principali social network. Salvando la posizione, è inoltre possibile scattare una fotografia per poi aiutarsi visivamente nella ricerca, con la possibilità di inserire dettagli testuali come piano, numero di fila e posto dei parcheggi multilivello.

4) Prezzi Benzina - GPL e Metano

E' un software, sempre gratuito, che consente di trovare facilmente i distributori di carburante più vicini e i più economici: sia quelli dei marchi più famosi, come Eni o Q8, sia i distributori indipendenti ovvero le cosiddette pompe bianche o no logo. Prezzi Benzina è un progetto che nasce dalla collaborazione tra Federconsumatori, Adusbef, Adiconsum, aggiornato anche dagli utenti stessi dell'app.

