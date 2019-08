Interfono per moto: i 4 modelli migliori

L'interfono per moto è un piccolo dispositivo, da agganciare direttamente sul casco, che consente la comunicazione pilota-passeggero o moto-moto. Si tratta di uno strumento essenziale per la sicurezza di chi viaggia, anche soltanto nel perimetro cittadino.

Alimentato da una batteria ricaricabile, con auricolari stereo e microfono, l'interfono può essere collegato anche allo smartphone o al navigatore sfruttando la connessione Bluetooth senza fili: utile dunque per la gestione delle chiamate da o al cellulare, per l'ascolto della musica come delle indicazioni stradali fornite dal navigatore.

Alcuni modelli sono, inoltre, dotati di tecnologia “noise canceling” (per limitare i rumori ambientali e rendere più chiare le conversazioni) e sono anche waterproof cioé resistenti alla pioggia.

Lexin

L'interfono proposto da Lexin può mettere in comunicazione fino a quattro utenti che viaggiano entro i 120 km/h di velocità in un raggio massimo di 1600 metri. Dotato di batteria agli ioni di litio, garantisce fino a 15 ore di streaming di musica, 8 ore di conversazione e 120 ore in standby. E' impermeabile e supporta le indicazioni del navigatore, la gestione delle chiamate e i comandi vocali dello smartphone oltre ad avere radio FM integrata.

Blueskysea

Blueskysea propone un modello con raggio d'azione fino a 1000 metri, dotato di DSP per la soppressione dei rumori ambientali e autonomia fino a 10 ore. Può gestire le chiamate e consente di ascoltare la musica in wireless e le indicazioni del navigatore.

Veetop

Da Veetop un interfono che collega fino a 3 centaruri in una distanza massima tra gli 800 e i1000 m, con velocità fino a 120 km/h. Radio FM integrata, pratici comandi per la gestione del volume con supporto per la musica in wireless, rende possibile le chiamate e ascoltare le indicazioni del navigatore ed è dotato di tecnologia per la soppressione del rumore e pulsantiera impermeabile e resistente al calore.

Suaoki

L'interfono di Suaoki consente di collegare fino a 3 motociclisti ad un distanza massima di 1200 metri, ascoltare musica, gestire le chiamate del cellulare e ricevere istruzioni dal navigatore. Include due diversi tipi di microfono in grado di adattarsi alla maggior parte dei caschi. Resistente alla pioggia ha certificazione IPX6.

