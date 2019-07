Coprivolante: i migliori modelli

Il coprivolante è un accessorio utile: consente infatti un grip migliore e preserva il volante dai danni dell'usura o, all'occorrenza, li maschera. Oltre ad avere un’efficace funzione protettiva dalle temperature ambientali, consente inoltre di personalizzare l'auto e rinnovare il look dell’abitacolo in modo rapido ed economico. Ecco la nostra selezione dei migliori modelli:

Cofit

in pelle microfibra ecologica, disponibile in tre diverse misure ed in 8 diverse colorazioni adatte ad ogni abitacolo, è resistente all'usura e consente un ottimo grip.

Scopri di più su Amazon a 15 euro

Seg

realizzato in pelle in microfibra liscia, acquistabile in tre diverse misure ed in otto differenti colorazioni, ha stile sportivo ed è resistente al calore, al freddo e all'usura.

Scopri di più su Amazon a 16 euro

Sand-H i

n pelle, traspirante e antiscivolo, adatto per volanti con diametro esterno di 14,5-15 pollici, è disponibile in tre diverse finiture (nero, blu e rosso)e facilissimo da installare.

Scopri di più su Amazon a 26 euro

Ergocar

Ergocar propone una gamma di coprivolante dal design davvero originale: pinguini, panda e personaggi Disney daranno un tocco più che originale all'abitacolo. Resistente al calore, al freddo e all'usura, traspirante e antisudore, è adatto a volanti con diametro di 14,5 "/ 15" .

Scopri di più su Amazon a 21 euro

Mayco Bell

disponibile in ben 16 diverse colorazioni con temi ispirati anche alla natura, è adatto a volanti con dimensioni di 14.5-15 pollici di diametro. Facile da montare, realizzato in materiale morbido al tatto, è traspirante e antisudore. Scopri di più su Amazon a 15 euro

