Vodka, balsamo e dentifricio: ecco come far tornare a brillare la tua auto

Balsamo, dentifricio e vodka: sono sufficienti questi tre ingredienti (+ 1) per far tornare a splendere la tua auto. A rivelarlo sono gli esperti di "The Car People", il grande mercato inglese per l’acquisto dell’auto.

Balsamo, dentifricio e vodka, infatti, consentono di dire addio a smalto opacizzato, aloni, macchie di ruggine e altre brutte sorprese! Ecco come fare il perfetto

lavaggio auto fai da te

Il dentifricio fa miracoli per i fari: se con il tempo l’illuminazione della tua auto non è più quella di una volta, un po’ di pasta dentifricia su un panno leggermente umido, olio di gomito e acqua fresca per risciacquare vi sorprenderanno.

Il balsamo non fa splendere solo i capelli, ma anche la carrozzeria: dopo un lavaggio accurato con acqua e sapone e olio di gomito, sarà sufficiente diluire 125 ml di balsamo per capelli in 500 ml di acqua e passarlo bene, con un panno morbido non abrasivo, su tutta la carrozzeria, cerchioni compresi. Quindi risciacquare: si avrà un effetto cera non solo praticamente a costo zero, ma molto più facile e veloce!

La vodka è un antigelo naturale, ottimo per mantenere sempre pulito il parabrezza: quando le temperature calano sotto zero, prendete tre tazze di vodka e diluitele con quattro di acqua, aggiungete due cucchiaini di detersivo liquido per piatti, mescolate bene e passate con un panno morbido, asciutto e pulito, su tutti i vetri dell'auto. Riempite quindi l'apposito serbatoio per il liquido tergicristalli.

controindicazioni

Per Jonathan Allbones, direttore di The Car People che ha pubblicato le istruzioni per risparmiare sui costi dei prodotti per il lavaggio-auto, non ci sarebbero controindicazioni. In tutte le fasi però è necessario un altro ingrediente, decisamente difficile da recuperare: l’olio di gomito. Per molti, dunque, l'unica opzione resta il classico autolavaggio a pagamento.