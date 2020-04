Come preparare la tua auto alla Fase 2

Gli ultimi dati sulla diffusione dell'epidemia da Coronavirus a Napoli lasciano sperare al meglio. Ecco allora come preparare l'automobile alla ripartenza, in particolare se in queste settimane è rimasta sempre ferma e se è un po’ avanti negli anni:

Controllare la pressione delle gomme

Una sosta prolungata, in particolar modo se all'aperto, ha inevitabili conseguenze sugli pneumatici, sia in termini di pressione delle gomme che per il cosiddetto "flat spotting", ovvero lo schiacciamento dovuto al peso del veicolo stesso che potrebbe comportare una deformazione permanente. In ogni caso, la pressione degli pneumatici è un parametro di sicurezza fondamentale cui dedicare la massima attenzione. La giusta pressione per le gomme dell'auto è riportata nel libretto di uso e manutenzione dell’auto, come ricorda automobile.it, tra i principali siti on-line per la vendita di auto nuove e usate.

Fare un pieno di benzina/diesel “premium”

Lo stop prolungato favorisce l'accumulo nel serbatoio di residui. Il carburante “premium” a 100 ottani per le vetture a benzina ovvero il "top" del gasolio per i turbodiesel ne consente lo smaltimento grazie ad una migliore combustione.

Verificare la batteria

Se non si dispone di un multimetro, cioè dello strumento specifico, per verificare lo stato della batteria è sufficiente provare a mettere in moto l'auto. Se il motore non parte, oppure richiede molto tempo, vuol dire che la batteria dovrà essere revisionata o cambiata.

Lavare l’auto

Un'auto pulita sarà sicuramente uno sprone ulteriore per la ripartenza.