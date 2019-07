Vacanze: i 4 migliori camper per ogni esigenza

Il camper più che un modo di fare vacanza è una scelta di libertà. Orari, tragitti, soste, permanenze: tutto può essere deciso con la massima autonomia. E l'investimento per l'acquisto iniziale viene ampiamente compensato dai costi contenuti della vacanza oltre che dalla comodità del viaggio, in particolare se si hanno bambini, e dal piacere di scoprire baie e tratti di costa o splendidi borghi e parchi naturali lontani dai circuiti delle vacanze più abbordabili. Con il camper si può anche sostare nelle maggiori città d'arte, compresa Napoli dove ci sono apposite aree dedicate, attrezzate per un soggiorno all'insegna del comfort.

Ma qual è il camper migliore? Il mercato è a dir poco vasto, con modelli in grado di rispondere a qualsiasi esigenza: adatti per le vacanze estive al mare come per quelle invernali sulla neve, si va dai classici furgonati o van (chiamati così perché hanno l'aspetto dei furgoni commerciali) ai lussuosi e spaziosi motorhome passando per mansardati e ibridi detti anche profilati o semintegrali.

Ecco una nostra selezione dei migliori modelli per quest'estate-autunno 2019

Roller Team Livingston

Il Livingston di Roller Team è un modello di tipo furgonato basato su Fiat Ducato. Capace di ospitare fino a 5 persone, è disponibile in varie configurazioni. Interni moderni e molto curati, ha letto matrimoniale sul retro, ampi vani portaoggetti ed un eccellente isolamento dall'esterno.

Laika Ecovip

Il Laika Ecovip è un Motorhome spazioso e dal look moderno, con lunghezza fino a 7,5 metri. Disponibile in diversi allestimenti interni, ampio e dalle rifiniture curate, dispone di vano doccia dedicato. La meccanica è basata su Fiat Ducato, ha un avanzato sistema di illuminazione a Led e l'impianto idrico di tipo domestico, antigelo, lo rende ideale anche per viaggi invernali

Baron Elnagh

Il Baron di Elnagh è un classico camper mansardato, particolarmente versatile, disponibile in varie configurazioni, con lunghezza di quasi sette metri e fino a sei posti letto. Vanta, tra l'altro, un frigorifero da 150 Litri con freezer separato, letti mansarda dalle ampie dimensioni e piano cucina ad “L” con luci Led per il piano lavoro.

Knaus L!ve Ti

Il Knaus L!ve Ti è un camper profilato, disponibile con 4 diverse piante per uno sfruttamento ottimale dello spazio. Basato su Fiat Ducato, ha fino a 4 posti letto e interni dal design moderno e funzionale. Tra le dotazioni c'è la TV a scomparsa e illuminazione led.

