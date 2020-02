Auto: qual è l'usato che tira di più

Il Centro Studi di AutoScout24 e l’Aci hanno pubblicato gli ultimi dati sull'andamento dell'usato. Ancora una volta a fare la parte del leone sono le diesel che, con una crescita del 3,3% nel 2019, in Italia raggiungono la quota di mercato del 51,1%. Si tratta di un dato decisamente contrastante con quanto si rileva sul mercato del nuovo, dove le auto alimentate a diesel nel 2019 hanno invece registrato una contrazione di ben il 22,2% rispetto all'anno precedente. Al lato opposto delle diesel sul mercato dell'usato ci sono invece le auto ibride e con alimentazione esclusivamente elettrica, entrambe dal prezzo decisamente molto più elevato, che restano riservate a pochissimi compratori: del totale delle auto usate, infatti, solo l'1,1% è costituito da ibride (più richiesta la Toyota Auris) e 0,3% da elettriche (in testa la Tesla Model S) .

Come vanno le cose da noi

In Campania le vetture di seconda mano piacciono molto: la nostra regione è infatti al terzo posto in assoluto in Italia per acquisti di auto usate e i passaggi di proprietà nel 2019 hanno segnato un +2,4% rispetto all'anno precedente contro il +0,5% della media nazionale.

Il maggior numero di passaggi di proprietà di auto usate è stato registrato nel capoluogo, ma se si considera il rapporto tra auto vendute e popolazione residente il primato va a Caserta con circa 65 compravendite di auto usate ogni mille abitanti.

Come nel resto d'Italia, anche in Campania le auto usate preferite sono quelle alimentate a diesel che nel 2019 sono state ben il 64% del totale delle vetture compravendute



