Viaggi in auto: 7 accessori indispensabili

Se la tua vacanza o il tuo lavoro prevedono un lungo viaggio in auto, magari sulla Salerno-Reggio Calabria e per giunta in orario di punta o in giorni da bollino rosso, ecco quali sono i sette accessori che non puoi non avere a bordo:

Set attrezzi per auto Black&Decker

Chiavi inglesi, torcia, pinze e cacciavite con punte intercambiabili in un set ripiegabile, compatto, pratico e - soprattutto - completo, da tenere a portata di mano per qualsiasi esigenza

Scopri di più su Amazon.it a 39 euro

Tendine parasole

Prodotte da Uarter, queste tendine parasole bloccano oltre il 98% dei raggi UV riducendo drsticamente il surriscaldamento della vettura. Dotate di rete elastica e flessibile,sono facilissime da installare e si adattano perfettamente alla maggior parte delle auto.

Scopri di più su Amazon.it a 16 euro

Borsa termica, in varie misure

Per un lungo viaggio in auto decisamente non può mancare una borsa termica, come quella di Tomshoo. Disponibile in varie misure, con capacità tra i 10 e i 37 litri e 4 scomparti con pareti completamente coibentate, è in grado di mantenere cibo o bevande calde/fredde per ore.

Scopri di più su Amazon.it a partire da 19 euro

Kit di Primo Soccorso

Indipendentemente dalla lunghezza del viaggio e dalla meta, è sempre utile avere in auto un kit di pronto soccorso come quello di Weinas: contiene ben 180 prodotti essenziali in caso di emergenza, comprese maschera CPR, coperta termica, guanti monouso, garze sterili, bende e molti altri articoli fondamentali per il primo soccorso.

Scopri di più su Amazon.it a 17 euro

Supporto Tablet Poggiatesta

Da montare sul poggiatesta, il supporto per tablet è un accessorio perfetto per i lunghi viaggi con passeggeri che si spazientiscono facilmente, come bambini e adolescenti. Il modello di Poophuns è pratico e semplicissimo da montare e inclinabile. Per tablet con dimensioni da 6 a 11 pollici.

Scopri di più su Amazon.it a 10 euro

Caricabatteria da auto USB

Se la vostra auto non possiede porte USB o non ne ha a sufficienza per tutti i passeggeri, Aukey propone un praticissimo caricabatterie che utilizza la presa dell'accendisigari. Dotato di due porte USB ricarica simultaneamente due dispositivi a 5V/2,4A.

Scopri di più su Amazon.it a 9 euro

Cuscino da viaggio

Indispensabile per il collo, il cuscino da viaggio di Power of Nature è a forma di U, in memory foam, con copertura in velluto, disponibile in vari colori e lavabile in lavatrice. Il kit comprende anche una mascherina e un paio di tappi per le orecchie.

Scopri di più su Amazon.it a 19 euro

