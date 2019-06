Rc Auto, prezzi ancora in calo ma l'Europa è lontana

Il fenomeno oramai, come confermato dall'Ivass, va avanti da cinque anni: il premio medio delle assicurazioni è in calo.

Napoli resta la città maggiormente vessata ma, come spiega il presidente dell'Ivass Fabio Panetta nelle “Considerazioni sull'attività dell'authority nel 2018”, “si è ridotto il differenziale dei premi sul territorio tra la provincia a più alto costo (Napoli) e quella storicamente a costo più basso (Aosta), dai 380 euro del 2013 ai 237 euro di fine 2018”. Inoltre, negli ultimi cinque anni "il premio medio è sceso del 19,5%, dai 515 euro di fine 2013 ai 415 euro di dicembre 2018”.

Intanto il divario con i maggiori paesi europei resta di quasi 100 euro. “Nel confronto internazionale – sottolinea ancora Panetta – il premio medio netto nel 2018 è ancora superiore a quello dei maggiori paesi europei (Francia, Germania e Spagna) ma c'è stata un'evidente riduzione del divario: da 202 euro nel 2012 a 97 euro nel 2018".

Inoltre, continua a crescere "la diffusione delle scatole nere. A fine anno erano presenti nel 22,2% dei contratti a livello nazionale, con valori significativamente più elevati nelle province più esposte al rischio di frode. Il loro utilizzo ha contribuito alla riduzione dei prezzi delle coperture". "Tuttavia – secondo Panetta – le rilevazioni periodiche cominciano a segnalare possibili effetti di lock-in associati allo strumento: gli assicurati con scatola nera si mostrano meno propensi a cambiare compagnia. È essenziale il completamento della disciplina sulla portabilità delle scatole nere per evitare che la loro diffusione porti con sé effetti indesiderati sul grado di concorrenza del mercato". "Metteremo a disposizione - conclude il presidente Ivass - delle imprese e delle autorità inquirenti due strumenti fortemente innovativi: la piattaforma per lo scambio di informazioni sui sinistri tra le compagnie e i risultati della network analysis sui big data contenuti nell'Archivio integrato antifrode (Aia) gestito dall'Ivass".