Freddo in arrivo: ecco come preparare la tua auto

Nelle prossime ore anche Napoli e la Campania subirannno un crollo termico, con temperature in discesa anche di 10 gradi già da domani e, da mercoledì, pioggia in arrivo nel week end. Per non avere problemi , ecco la check list per preparare la tua auto alle insidie del freddo:

Tergicristalli

Se i tergicristalli lasciano striature e aloni o creano attrito sul parabrezza, è arrivato il momento di cambiare le spazzole. Verificate quindi il livello del liquido lavavetri e, se dovete aggiungerlo, accertatevi che sia del tipo resistente alle basse temperature.Quando lasciate l'auto in sosta per strada, infine, ricordate di alzare i tergicristalli: contribuirà a preservarli dall'usura.

Pneumatici

Non dimenticate di effettuare un controllo della pressione degli pneumatici e dell'usura del battistrada. Occhio quindi alle prescrizioni del codice della strada sull’uso di pneumatici invernali e catene da neve. Le gomme termiche forniscono maggiore sicurezza non solo in caso di nevicate o ghiaccio, ma anche in caso di pioggia e di percorsi accidentati.

Batteria, liquido refrigerante, luci e climatizzatore

Dopo diverse ore di sosta al freddo, soprattutto se vecchia, la batteria può perdere carica: è quindi importante verificarne lo stato di salute. Non dimenticate inoltre di controllare le luci, il climatizzatore (accessorio particolarmente utile in inverno, anche per sbrinare i vetri) con i filtri, e il liquido refrigerante del motore che, nei mesi invernali, deve essere composto almeno al 50% da liquido antigelo.

Ghiaccio sui vetri

A Napoli succede di rado anche nei periodi più freddi, in ogni caso la soluzione migliore per rimuovere il ghiaccio sui vetri è l’utilizzo di spray antigelo, appositamente studiati per risovere il problema senza lasciare graffi o aloni. In alternativa è possibile utilizzare un raschietto in plastica. Rigorosamente da evitare, ovviamente, attrezzi in metallo o l'acqua bollente che potrebbero causare danni irreparabili: l'acqua bollente sul parabrezza, in particolare, a causa della differenza di temperatura potrebbe provocarne la rottura.

Accessori

E' sempre consigliabile avere in auto accessori come i cavi per la ricarica della batteria o un kit di avviamento di emergenza, guanti caldi e impermeabili, una torcia e, ovviamente, non possono mancare kit di primo soccorso e kit di attrezzi.

Accessori in auto: i prodotti più venduti sul web

Michelin Raschietto per ghiaccio

Spray Antighiaccio Arexons

Liquido lavavetri inverno Arexons

Kit pronto soccorso

Avviatore Batteria Booster Auto