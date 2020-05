Vortice freddo in arrivo dalla Russia, maltempo e temperature in calo

Maltempo in arrivo su tutta l'Italia a causa di un vortice freddo in discesa dalla Russia che porterà dal weekend piogge e temperature in calo.

Da venerdì 29 maggio l'alta pressione delle Azzorre subirà un attacco da parte di un fronte instabile proveniente dall'Europa orientale, come riporta IlMeteo.it. Il maltempo partirà da nord e poi le piogge raggiungeranno anche buona parte delle regioni del Centro ed in ultimo anche Campania, Calabria e Basilicata.

Sabato 30 maggio sono attesi a Napoli temporali, con un brusco calo delle temperature che si attesteranno tra i 20 le massime e i 14 le minime. Dai primi di giugno però la situazione potrebbe capovolgersi, con sole e temperature estive che torneranno a risplendere nella nostra città.