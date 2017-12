L'inverno è arrivato: primi fiocchi di neve sul Vesuvio

Allerta meteo fino a questa notte in Campania per il maltempo. Primi fiocchi di neve sul Vesuvio da questa mattina. Imbiancate le pendici e la cima del Vesuvio, a causa delle temperature molto rigide che stanno colpendo la nostra regione in queste ore.

Lo spettacolo fornito dal Vesuvio innevato è possibile ammirarlo dai comuni vesuviani e dal Golfo di Napoli.