Poggioreale, Ponticelli e Soccavo, strade allagate e traffico bloccato (VIDEO)

Scene di ordinaria difficoltà quelle vissute da molti automobilisti quest'oggi, in diverse zone di Napoli. Come documentato da alcuni filmati inviatici dal consigliere comunale Nino Simeone, la condizione di alcune importanti strade urbane, a Ponticelli e a Poggioreale, è ai limiti della praticabilità. Le auto si incanalano e vanno a velocità ridottissima, entrando lentamente in enormi pozze d'acqua formatesi per il violento temporale notturno.

Situazione rischiosa anche sulla bretella via Pigna-Soccavo-Fuorigrotta. "La situazione è pericolosa", fa sapere il consigliere Simeone, che ha scritto all'assessore competente Mario Calabrese. "Gli allagamenti mettono a rischio l'incolumità pubblica. Vogliate attivare le idonee azioni affinché l'asse viario venga reso fruibile dalla cittadinanza, senza pericoli per chi lo percorre"