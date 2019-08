Ribaltone autunnale, in arrivo fronte temporalesco dal nord Europa

Tra sabato e domenica è in arrivo un'ondata di temporali sull'Italia. Si tratta di un vero e proprio ribaltone delle condizioni meteo. Passeremo dal sole e dal caldo torrido ad una ondata di maltempo con temporali sparsi. Come comunica il sito di settore www.iLMeteo.it, già dalla giornata di sabato 31 agosto si verificherà un vasto fronte temporalesco in discesa dal Nord Europa. Non sono da escludere anche forti raffiche di vento.

Sarà però da domenica 1 settembre la giornata della svolta autunnale: il maltempo si estenderà a buona parte delle regioni del centro-settentrionali, con possibilità di rovesci temporaleschi in particolare sulle coste tirreniche tra Liguria, Toscana, Lazio e Campania (piogge e temporali fino a Napoli).

Possibili dei nubifragi anche sulle città di Roma e Firenze. Drastico calo delle temperature, sotto le medie stagionali.