Maltempo, notte di paura: scuole chiuse, famiglie evacuate

È stata una notte di paura per l'intera Campania. Il maltempo di fine estate ha causato allagamenti, slavine di fango, alberi caduti.

Necessario l'intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Napoli a causa di continue chiamate di soccorso provenienti da tutto il napoletano. Allagamenti a Torre Annunziata e nella zona di Giugliano in Campania dove l'acqua ha invaso abitazioni e negozi. Già ieri pomeriggio, a Mugnano, un tronco si era spezzato centrando una piccola utilitaria: l'auto era appena stata lasciata in sosta. A causa del mare mosso e del forte vento, collegamenti con le isole a singhiozzo. Sul lungomare di Napoli, una piccola imbarcazione a vela ha rotto gli ormeggi ed è andata a schiantarsi sulla scogliera rimanendo incastrata.

Disagi alla circolazione dei treni della Circumvesuviana tra le province di Napoli e Salerno. A causa degli allagamenti che hanno interessato la stazione di Scafati, l'Ente Autonomo Volturno ha infatti comunicato che ''la linea Napoli-Poggiomarino è limitata alla tratta Napoli-Pompei e viceversa''. Giovedìscorso le piogge aveva allagato la stazione di San Giorgio-Cavalli di bronzo, costringendo i convogli a saltare la ferma.

E oggi a Torre del Greco le scuole resteranno chiuse. Lo ha stabilito il commissario prefettizio Giacomo Barbato, firmando un'ordinanza urgente che tiene conto del "bollettino meteo diffuso dalla Regione Campania, dal servizio meteorologico dell'Aereonautica e dai relativi siti dedicati che segnalano l'intensificarsi della nuvolosità associata a precipitazioni di forte intensità". L'ordinanza è stata notificata ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e autonome del territorio.

Inanto la Protezione Civile ha esteso lo stato di allerta all'intera giornata di oggi. "Il rischio idrogeologico previsto sarà diffuso con una instabilità di versante localmente anche profonda: possibili, nelle zone di allerta, frane e colate rapide di fango o di detriti, significativi ruscellamenti con trasporto di materiale, voragini e fonemeni di erosione. Previsto anche un innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (come, ad esempio, tombature, restringimenti). Si segnala anche una possibile caduta massi in più punti del territorio. Per quanto riguarda i centri fortemente urbanizzati, va attenzionata anche corretta tenuta del sistema fognario e di smaltimento delle acque reflue".

Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, è in costante contatto con i tecnici per conoscere, in tempo reale, ogni sviluppo della situazione meteo sulla Campania.