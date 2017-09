Temporali e forti raffiche di vento in arrivo su Napoli e provincia, allerta della Protezione Civile

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo Gialla dalle 22 di questa sera e per le successive 12 ore

Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese, sono le aree più a rischio maltempo, nelle quali si prevedono locali rovesci e isolati temporali. La sala operativa della Protezione Civile invita le autorità competenti a porre in essere tutte le misure necessarie per prevenire e contrastare i fenomeni attesi, in linea con i piani comunali di protezione civile. Attese anche forti raffiche di vento.