Forti temporali e raffiche di vento in arrivo su Napoli

Il vortice ciclonico in avvicinamento sta provocando l'allontanamento dell'alta pressione. Sotto stretta osservazione, come riporta IlMeteo.it, al momento è il Nordovest con rovesci temporaleschi segnalati su molti tratti del Piemonte, sulla Liguria, in Lombardia e in Emilia. Altri piovaschi si stanno spingendo fino alle cose centro-settentrionali della Toscana.

A Napoli il maltempo imperverserà da venerdì 5 giugno. Previsti dalla tarda mattinata e per tutto il pomeriggio forti temporali e raffiche di vento. Sabato e domenica di tregua, con cielo sereno o poco nuvoloso e poi lunedì ritorna il maltempo con forti piogge.

Temperature in calo, soprattutto le minime, che si attesteranno sui 15 gradi, con massime tra i 20 e i 25 gradi.