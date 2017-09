Maltempo su tutta la Campania: mare in burrasca a Capri e temporale a Napoli

Maltempo su tutta la Campania. Situazione critica in particolare a Capri (anche nella piazzetta), dove si registrano allagamenti e mare in burrasca. Strade allagate anche in Costiera Amalfitana e nel casertano.

Molti i rientri anticipati dalle isole per il maltempo. Tempo in leggero miglioramento nel primo pomeriggio, rovesci temporaleschi e piogge in serata.