L'inverno non è finito, tornano temporali e freddo

Torna l'instabilità in Italia, a causa di due "aggressioni invernali". Inizierà a peggiorare il tempo sull’arco alpino (deboli nevicate oltre gli 800 metri), Friuli Venezia Giulia e tra Liguria e alta Toscana ad inizio settimana prossima, come riporta IlMeteo.it. Poi il maltempo si sposterà via via verso sud con grandinate improvvise e nevicate fino a quote collinari (specie sui settori adriatici).

Da martedì 12 marzo a Napoli e provincia scenderanno le temperature minime, di poco superiori ai 4-5 gradi. Mercoledì 13 marzo in arrivo i temporali con minime vicine agli zero gradi e piogge anche il 14 marzo e il 15 marzo.