Addio al caldo africano: temporali in arrivo

Una perturbazione in arrivo dalla Francia potrebbe portare temporali sparsi in Campania tra venerdì e sabato. "Per ora - sottolinea Edoardo Ferrara, di 3bMeteo.com - si tratta di una linea di tendenza, ma le probabilità che le piogge arrivino in Campania è al momento elevata, tra il 60 e il 70 per cento".

Per la precisione si parla di precipitazioni irregolari che in alcune zone potranno essere di forte intensità. Il caldo africano sarà solo un ricordo. Fino a giovedì temperature e umidità sopra la media, poi le correnti settentrionali produrranno un sensibile abbassamento delle temperature.