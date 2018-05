Temporale su Napoli, sono gli effetti del vortice che sta colpendo tutto il sud

Maltempo a causa di un intenso vortice perturbato che sta attraversando tutto il sud Italia. Previste forti raffiche di vento nelle zone bagnate dal mar Tirreno centro-meridionale, con punte di 70-80 km/h.

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo fino alle 18 di oggi in Campania. Sono infatti previste piogge e temporali su Napoli in particolare nella mattinata. La situazione andrà lentamente migliorando nel corso della giornata e già in serata dovrebbero arrivare le prime schiarite. L'avviso di criticità meteo è di colore Giallo.

Si raccomanda alle autorità competenti di mantenere in essere tutte le misure previste dai rispettivi piani comunali di protezione civile atte a prevenire e contrastare tali fenomeni.