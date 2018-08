Una vera e propria bomba d'acqua si sta abbattendo su Napoli dalle 14.00. Il temporale, accompagnato da fulmini ed in alcune zone della città anche da grandine, sta creando numerosi disagi in periferia ed in pieno centro.

A causare il maltempo l'incontro-scontro tra aria fredda e aria calda.

I fenomeni temporaleschi dovrebbero persistere per tutta la giornata di venerdì e nel pomeriggio di sabato 4 agosto.