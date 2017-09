Maltempo in arrivo a Napoli e provincia nella giornata del 7 settembre. Sono infatti attesi temporali dalle ore 14.00 e per tutta la serata in particolare a Napoli. Temperature in picchiata: massime attese sui 25 gradi e minime dovrebbero scendere sotto i 20.

Da venerdì atteso il sole, fino ad una nuova perturbazione che toccherà il capoluogo campano domenica.