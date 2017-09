Temporale su Napoli, dopo mesi di siccità arriva il maltempo

E' arrivato il maltempo su Napoli, come previsto dalla Protezione Civile della Regione Campania, che ha emanato un avviso di criticità meteo di colore Giallo su tutta la Campania per la giornata di sabato 2 settembre.

In particolare, dalle 9 del mattino e per le 24 ore successive, si prevedono, "piogge sparse, anche a carattere di moderato rovescio o temporale". In molti accolgono il maltempo con piacere dopo quasi un mese consecutivo di siccità.

Particolare attenzione va posta alle aree e ai versanti che presentano particolare fragilità aggravata anche dai recenti incendi. E' possibile, infatti, che si verifichi il trasporto a valle dei materiali prodotti dalla combustione. La Protezione Civile regionale invita anche a prestare attenzione alle zone depresse del territorio e con condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.