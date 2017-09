Nubifragio si abbatte su Napoli: forti raffiche di vento e grandine

Nubifragio su Napoli nella notte, con forti raffiche di vento, tuoni e grandine, in particolare nella notte. Molte le strade a rischio allagamento, dopo i numerosi problemi verificatisi nei giorni scorsi per il temporale che si è abbattuto sulla città. "Siamo stati svegliati nella notte dalla grandine fortissima", ci scrive angelo, "Ho visto folate di vento portarsi via ogni cosa, sembrava un mini uragano", è la testimonianza di Mara.

Particolarmente colpite anche la zona Flegrea e Napoli nord, oltre al centro cittadino.

L'allarme lanciato dalla Protezione Civile prosegue: il maltempo dovrebbe continuare ad imperversare su Napoli, fino alla serata di lunedì 11 settembre.