Meteo, primo weekend di primavera: bel tempo, poi c'è "l'irruzione fredda"

L'Italia in generale e Napoli in particolare sono nel pieno dell'anticiclone di primavera che - come sottolineano gli esperti de IlMeteo.it - rende il clima bello e piacevole ovunque. Cielo terso e temperature miti si protrarranno fino al fine settimana, in particolare fino a sabato 21 marzo che segna l'arrivo della bella stagione.

Le massime saranno sui 18 gradi circa, minime sui 10 gradi. Il tempo resterà piacevole anche domenica 22 marzo.

Discorso leggermente diverso per la settimana che va dal 23 al 29 marzo. In particolare lunedì 23 marzo è prevista la cosiddetta irruzione fredda dalla Russia. "Un'ondata di freddo", spiegano i meteorologi, che porterà a un drastico crollo delle temperature. In particolare le massime si abbasseranno, di colpo, anche di molti gradi. L'aria polare dovrebbe però sparire nel giro di poche ore, facendo tornare un clima primaverile nei giorni a seguire.

