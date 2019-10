Allerta meteo, temporali in arrivo su Napoli e provincia: quanto dureranno

Il maltempo colpirà la Campania ed in particolare Napoli e provincia dalle 19.00 del 15 ottobre sino alla mattinata del giorno successivo. Dal pomeriggio del 16 ottobre e sino al weekend cielo sereno o poco nuvoloso a Napoli con temperature che supereranno i 20 gradi. Al momento non sono state prese decisioni dal comune su scuole, parchi e cimiteri, che al momento resteranno aperti.

Allerta meteo

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore "giallo" a partire dalle 20 di martedì 15 ottobre e fino alle 11 di mercoledì 16 sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 2 (Alto Volturno e Matese); 3 (Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini).

Si prevedono "locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense". Tra i fenomeni si evidenziano, inoltre, "possibili raffiche di vento nei temporali".

I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi.

Tra i possibili scenari di impatto al suolo sono segnalati "ruscellamenti superficiali con fenomeni di trasporto di materiale; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; possibili occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate".

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, sia in ordine ai rischi derivanti dai temporali e quindi connessi al dissesto idrogeologico, sia in ordine al monitoraggio delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del mare.