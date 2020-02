Allerta meteo il 5 febbraio, la decisione del comune su scuole e parchi

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione dei modelli matematici e delle ulteriori valutazioni odierne, ha emesso un avviso di allerta meteo evidenziando un peggioramento delle condizioni meteo ad integrazione della precedente comunicazione inviata nella giornata di ieri.

Nell’avviso si prevedono “Venti forti da Nord-Ovest con locali raffiche, tendenti a disporsi da Nord nella giornata di mercoledì 5 e a divenire localmente molto forti nella prima parte della giornata di giovedì 6. Mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Gelate notturne a quote basse e, persistenti, a quote collinari, nella giornata di mercoledì 5, e localmente anche a quote pianeggianti, nella giornata di giovedì 6.

Decisione su parchi e scuole

“Nella giornata di domani i parchi pubblici e i cimiteri resteranno chiusi e l’amministrazione comunale raccomanda di attenersi alle norme comportamentali riportate sul sito web del Comune. Il Comitato operativo comunale continuerà -nelle prossime ore e domattina -a monitorare la situazione delle condizioni meteo relative alla giornata di giovedì 6.