Quando finisce la pioggia a Napoli? Le previsioni

Quando finirà la pioggia a Napoli? Sono in molti a porsi questa domanda nelle ultime settimane, con l'estate che sembra ancora lontana nel capoluogo campano ed in generale in tutta la regione.

La Protezione Civile, intanto, ha prorogato l'allerta meteo di colore giallo su tutta la Campania fino alle 16 di martedì 28 maggio, per precipitazioni spari e possibili rovesci di carattere temporalesco.

Secondo le previsioni di 3Bmeteo, permane l'instabilità nella giornata di martedì, in attesa di un parziale miglioramento nei giorni successivi. Possibile, però, un peggioramento nel prossimo weekend, il primo del mese di giugno.