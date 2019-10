Freddo in arrivo, temperature giù di 10 gradi

Crollo termico in arrivo su tutta la Penisola di 10°C. Colpite anche la Campania e Napoli in particolare. Già da martedì 29 ottobre le temperature dovrebbero iniziare ad abbassarsi a Napoli, in maniera graduale, sino al week end della settimana successiva. Le minime dovrebbero attestarsi sui 10-11 gradi, mentre le massime scendere al di sotto dei 20.

Piogge in arrivo da mercoledì 30 ottobre sino al week end dei morti.