Meteo, pioggia e freddo su Napoli: le previsioni

Un sole come non se ne rivedrà per giorni, quello che insiste su Napoli stamane: le previsioni del tempo parlano di cielo nuvoloso e pioggia fino al termine della settimana.

Secondo ilmeteo.it la giornata odierna (28 novembre) sarà di cielo sereno, con minima di 3°C e massima di 13°C. La sera il primo cambiamento: è previsto cielo in gran parte nuvoloso con temperatura di 10°C. La giornata è caratterizzata anche da vento debole ed umidità del 70%.

Mercoledì 29 novembre inizierà la pioggia, con un violento temporale nella notte. Temperature per Napoli con minima di 8°C e massima di 16°C. Nella giornata è prevista brezza tesa ed umidità all'83%.

Infine, giovedì 30 novembre si prevede cielo molto nuvoloso con qualche pioggia al mattino. Temperature in rialzo, con minime di 13°C e massime di 18°C. Brezza tesa ed umidità ancora dell'84%.