Meteo, a Pasqua e Pasquetta ci sarà il sole: arriva l'anticiclone

Un anticiclone è in arrivo sull'Italia. Secondo gli esperti meteorologi de IlMeteo.it il clima sta gradualmente modificandosi: arriva la primavera su tutto il bel paese, e anche al Sud. Le temperature sono in crescita, tra qualche giorno - pronosticano gli addetti ai lavori - "scoppierà la stagione da maniche corte". Intanto buone notizie per i napoletani. Pasqua e Pasquetta, anche se relegati in casa, saranno accompagnate da belle giornate e sole caldo.

Domenica di Pasqua a Napoli ci sarà cielo poco nuvoloso, temperature tra i 18 e i 20 gradi, venti deboli. Lunedì in Albis ancora meglio: temperatura in salita, cielo poco nuvoloso solo nel primo mattino, poi bel tempo.

