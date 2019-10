Ribaltone d'ottobre, in arrivo massa d'aria calda dall'Africa

Dopo il maltempo che ha caratterizzato la prima settimana di ottobre, con temporali e freddo su Napoli e su tutta la Campania, da mercoledì 9 ottobre le cose potrebbero cambiare repentinamente.

La massa d'aria calda e stabile arriverà direttamente dall'Africa, come segnala IlMeteo.it. Si tratta della classica "ottobrata" caratterizzata sempre da un incremento delle temperature rispetto alle medie stagionali. Attesi infatti 24/25°C in città come Firenze, Roma e Bari, con picchi di 26-27 gradi a Napoli.

Cielo sereno o poco nuvoloso a Napoli per l'intero weekend e per l'inizio della settimana prossima.