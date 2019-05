Meteo, le previsioni per il weekend: domenica piogge consistenti

Si avvicina un nuovo weekend all'insegna del maltempo per Napoli e provincia. Secondo quanto previsto da ilMeteo.it, le temperature dei prossimi giorni si manterranno ancora più basse della media stagionale, con minime di 16 gradi e massime tra i 21 (domenica) e i 23 (sabato).

Il concreto rischio di pioggia non dovrebbe tanto riguardare la giornata di sabato – che sarà comunque caratterizzata, soprattutto in serata, da cielo coperto – quanto domenica. Precipitazioni di consistente entità sono infatti previste per le prime ore del giorno del 2 giugno, soprattutto tra le 8 e le 11. La situazione dal primo pomeriggio in poi dovrebbe andare in graduale miglioramento.

Inizierà quindi una settimana che si prevede all'insegna del beltempo, con un weekend – quello di 8 e 9 giugno – con massime anche di 27 gradi.