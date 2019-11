Meteo Napoli e Campania, le previsioni per il fine settimana

Il Centro Funzionale della Campania ha emesso un bollettino meteo per il fine settimana.

Persistono condizioni d’instabilità sulle regioni centro-settentrionali e, localmente, sulla Campania. Dalla serata di venerdì, instabilità in aumento a partire dalle regioni di Nord-Ovest per l’approfondimento di una saccatura dalla Gran Bretagna. Sabato, intensificazione dei fenomeni a partire dalla regioni nord-occidentali. Domenica, iniziali condizioni di maltempo diffuso, ma con fenomeni in attenuazione a fine giornata.

PREVISIONI VENERDI' 22 NOVEMBRE

Cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a possibile carattere di rovescio o temporale di moderata intensità sulle zone costiere centro-settentrionali dove le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi dal pomeriggio-sera; irregolarmente nuvoloso altrove con isolate precipitazioni. I venti spireranno deboli dai quadranti meridionali con temporanei rinforzi e locali raffiche nei temporali. Il mare si presenterà prevalentemente mosso. Le temperature aumenteranno leggermente. La visibilità risulterà ridotta sulle zone montuose e, temporaneamente, durante le precipitazioni più intense.

PREVISIONI SABATO 23 NOVEMBRE

Nuvolosità in intensificazione associata a precipitazioni lungo la fascia costiera a partire dal pomeriggio-sera. I venti spireranno moderati sud-orientali con rinforzi sul mare, soprattutto dalla sera. Il mare si presenterà mosso o localmente molto mosso tendente a molto mosso o agitato dalla sera. Le temperature aumenteranno leggermente. La visibilità tenderà a ridursi sulle zone montuose.

PREVISIONI DOMENICA 24 NOVEMBRE

Cielo coperto associato a precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio e temporale localmente intensi. I venti spireranno moderati dai quadranti meridionali con rinforzi sul mare. Il mare si presenterà molto mosso o agitato. Le temperature diminuiranno. La visibilità risulterà ridotta sulle zone montuose e, temporaneamente, durante le precipitazioni più intense.