Maltempo su Napoli e Campania, il bollettino della Protezione Civile per le prossime ore

La Protezione Civile della Regione Campania informa che, a partire dalle 22 di lunedì 11 settembre e fino alle ore 8 di martedì 12 settembre, la vigente criticità idrogeologica di colore Arancione passerà al livello Giallo. Sebbene, infatti, le precipitazioni da quell'ora si andranno ad attenuare, permane il rischio di frane e smottamenti.

In particolare, si legge nella nota, insisteranno sull'intero territorio "Condizioni di rischio residuo per il transito dei deflussi nei corsi d’acqua regionali, anche in assenza di precipitazioni, che possono determinare locali criticità. Possibili cadute massi. Occasionali fenomeni franosi, anche rapidi, legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili (anche a causa degli effetti indotti dai numerosi incendi boschivi verificatisi sul territorio regionale), per effetto della saturazione dei suoli, seppur in assenza di precipitazioni".

Fino alle 22, su tutta la Campania resta in vigore la criticità idrogeologica Arancione.