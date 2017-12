Con Santo Stefano arriva il maltempo a Napoli: le previsioni

Santo Stefano porta il maltempo a Napoli. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, infatti, oggi in città i cieli saranno molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10.8°C.

Domani mercoledì 27 in partenza molte nubi e piogge, poi temporanea pausa in giornata e verso sera torneranno le piogge e temporali anche forti. Attenzione ai venti previsti intensi per tutta la giornata del 27, con possibili mareggiate. Temperature stabili o in lieve aumento fino a mercoledì, in calo dal 28.