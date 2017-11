Meteo, previsioni Napoli 18-20 novembre 2017

La bassa pressione si va allontanando e le condizioni meteo vanno migliorando su Napoli. In questo fine settimana - secondo le previsioni di 3Bmeteo - prevale il sole, eccetto per qualche passaggio nuvoloso medio alto. I venti saranno sostenuti di Grecale ma in attenuazione progressiva con in mari fino a molto mossi al largo.

Domenica 19 nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C.

Lunedì 20 bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C.