Acquazzone si abbatte su Napoli: le previsioni per le prossime ore

Un forte acquazzone si è abbattuto su Napoli nel primo pomeriggio di oggi. Previste schiarite in serata - secondo le previsioni di 3Bmeteo - con deboli piogge.

MARTEDI' 13 - Per domani attese molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli in prevalenza poco nuvolosi, non sono previste piogge.

MERCOLEDI' 14 - Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. Nel giorno di San Valentino sono previsti 6mm di pioggia.