Meteo, l'inverno non è ancora finito: le previsioni

L'inverno non è ancora finito e tra una settimana circa si farà sentire con l'ultimo colpo di coda. A dirlo, gli esperti di Meteo.it.

Al momento, spiegano, "manca un sostanzioso freddo cosiddetto "pellicolare", ossia in prossimità del suolo, sui comparti continentali europei. Pertanto, anche in presenza di configurazioni propriamente invernali, le conseguenze in termini di freddo non sono particolarmente importanti. Sul Mediterraneo centrale tra l'altro si è imposta una grande figura anticiclonica, che potrebbe cedere soltanto dopo il 20 marzo".

Cosa accadrà, dunque? È probabile che l'azione fredda vada penetrando più a ovest, magari verso le regioni settentrionali e in parte centrali, in misura minore al Sud dove basse pressioni più occidentali potrebbero richiamare aria più mite.