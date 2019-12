Previsioni per Capodanno: freddo e sole per chiudere il 2019

Un blitz polare, così lo definiscono gli esperti, arriverà sull'Italia insieme all'anticiclone. I due fenomeni sconvolgeranno il clima: da un lato il sole, con giornate terse, dall'altro un drastico calo delle temperature. A Napoli, ad esempio, il fine settimana in corso (sabato 28, domenica 29 dicembre) sarà caratterizzato dal vento forte, che dovrebbe attenuarsi solo nella serata di domenica. Contemporaneamente le temperature subiranno un netto calo: domenica la minima sarà a 8 gradi.

Lunedì 30 e martedì 31 temperature in lieve rialzo, con giornate sempre piene di sole. Così la notte di Capodanno dovrebbe essere favorevole per chi vuole trascorrerla in strada: venti deboli, nessuna precipitazione. Anche mercoledì 1 gennaio 2020 il clima sarà piacevole.